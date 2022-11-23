Есть ли замена российскому газу: как ЕС подготовился к этой зиме и что будет дальше
Есть ли замена российскому газу: как ЕС подготовился к этой зиме и что будет дальше
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Сокращение российских поставок энергоресурсов в Европу, стремление ЕС компенсировать нехватку из других источников и следующий за этим рост цен привели к ситуации, которую сейчас называют мировым энергетическим кризисом.
С другой стороны уже очевидно, что запасов газа в европейских хранилищах хватит, по крайней мере, на эту зиму.
Корреспондент Русской службы Би-би-си, Алексей Гусев, рассказывает, насколько глобален нынешний кризис, и какими последствиям он может привести.