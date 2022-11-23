Есть ли замена российскому газу: как ЕС подготовился к этой зиме и что будет дальше

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Есть ли замена российскому газу: как ЕС подготовился к этой зиме и что будет дальше

час назад

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Сокращение российских поставок энергоресурсов в Европу, стремление ЕС компенсировать нехватку из других источников и следующий за этим рост цен привели к ситуации, которую сейчас называют мировым энергетическим кризисом.

С другой стороны уже очевидно, что запасов газа в европейских хранилищах хватит, по крайней мере, на эту зиму.