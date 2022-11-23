Протесты на заводе Foxconn: почему недовольны рабочие и что говорят власти КНР?

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Протесты на заводе Foxconn: почему недовольны рабочие и что говорят власти КНР?

40 минут назад

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На заводе Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу, где собирают большинство телефонов iPhone для Apple бунтуют рабочие. Такие массовые протесты для КНР - редкость. На фоне замалчивания со стороны официальных китайских СМИ, в соцсетях появились стримы и видео, на которых происходят стычки сотрудников завода с полицией и избиение протестующих.

Проблемы у Foxconn начались еще в сентябре – октябре 2022, когда после вспышки коронавируса были введены карантинные меры. Тогда, многие из работников, не желая оказаться в изоляции, сбежали.