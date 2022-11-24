"Они хотят, чтобы мы все собрались и уехали. Этого не будет". Интервью мэра Киева Виталия Кличко
"Они хотят, чтобы мы все собрались и уехали. Этого не будет". Интервью мэра Киева Виталия Кличко
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С 10 октября российская армия обстреливает украинские города, разрушая объекты инфраструктуры и зачастую жилые дома . При этом Москва настаивает, что удары высокоточные и разрушены только военные объекты.
Из-за обстрелов украинцы остаются без света, тепла и воды, а городские службы не всегда успевают восстановить разрушенное. Власти делают все, чтобы исправить ситуацию.
Корреспондент Би-би-си Олег Черныш поговорил с мэром Киева Виталием Кличко о том, как живет город сейчас и чего ждать киевлянам в будущем.