"Они хотят, чтобы мы все собрались и уехали. Этого не будет". Интервью мэра Киева Виталия Кличко

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"Они хотят, чтобы мы все собрались и уехали. Этого не будет". Интервью мэра Киева Виталия Кличко

16 минут назад

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С 10 октября российская армия обстреливает украинские города, разрушая объекты инфраструктуры и зачастую жилые дома . При этом Москва настаивает, что удары высокоточные и разрушены только военные объекты.

Из-за обстрелов украинцы остаются без света, тепла и воды, а городские службы не всегда успевают восстановить разрушенное. Власти делают все, чтобы исправить ситуацию.