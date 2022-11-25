Посол России в Лондоне о войне в Украине: "Никаких неформальных переговоров не ведется"

Посол России в Лондоне о войне в Украине: "Никаких неформальных переговоров не ведется"

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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин ответил на вопросы ведущeй Newsnight Виктории Дербишир о войне в Украине.

Среди прочего посол сказал, что речи о применении какого-либо ядерного оружия нет.

В феврале, перед началом войны, Келин отвечал в студии Newsnight на вопросы о присутствии российских войск на границе Беларуси и Украины, и сказал, что вторжения на территорию Украины не планируется.