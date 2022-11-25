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Киевские врачи продолжают работу при отключенном электричестве. Истории из операционных

50 минут назад

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Из-за российских ракетных ударов 23 ноября Украина пережила блэкаут. При этом врачи в операционных киевских больниц продолжали свою работу. Врачи из нескольких больниц показали, как проводят операции без центральной подачи энергии. Работать приходится при свете налобных фонариков, поскольку многим пациентам нельзя откладывать медицинское вмешательство,