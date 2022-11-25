"Наши родные - не расходный материал". Кого не позвали на встречу Путин с матерями военных

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"Наши родные - не расходный материал". Кого не позвали на встречу Путин с матерями военных

11 минут назад

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Владимир Путин встретился с матерями российских военных в Украине. Но позвали туда далеко не всех желающих.

На встречу не пригласили участниц независимого "Совета жена и матерей". Ранее организаторка совета Ольга Цуканова допускала, что на мероприятие пригласят "карманных матерей".