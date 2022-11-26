Как портрет Глеба из Херсона стал символом утраченного войной детства
Как портрет Глеба из Херсона стал символом утраченного войной детства
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На фото запечатлен угрюмый мальчик на фоне толпы людей. Снимок был сделан на следующий день после того, как украинская армия освободила Херсон.
Герой фото, 13-летний Глеб, переживает, что на снимке выглядит, будто он не рад возвращению ВСУ. Но это не так. Мальчик сам хочет вступить в ряды украинской армии, "чтобы защищать людей, которые не могут защитить себя сами от тех, кто причиняет им боль".