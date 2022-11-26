Как портрет Глеба из Херсона стал символом утраченного войной детства

48 минут назад

На фото запечатлен угрюмый мальчик на фоне толпы людей. Снимок был сделан на следующий день после того, как украинская армия освободила Херсон.

Герой фото, 13-летний Глеб, переживает, что на снимке выглядит, будто он не рад возвращению ВСУ. Но это не так. Мальчик сам хочет вступить в ряды украинской армии, "чтобы защищать людей, которые не могут защитить себя сами от тех, кто причиняет им боль".