"Революция белых листов". Что происходит в Китае

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"Революция белых листов". Что происходит в Китае

час назад

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В Китае сразу в нескольких городах идут массовые протесты. Все началось после гибели в пожаре 10 человек в многоквартирном доме, местные жители считают, что к жертвам привел в том числе жесткий локдаун, введенный в городе из-за коронавируса.

Китай до сих в борьбе с Covid-19 полагается на тестирование, карантины и локдауны, тогда как большинство других стран – на вакцинацию.

Кроме отмены ковидных ограничений, люди начали требовать отставки главы КНР Си Цзиньпина. Политические требования нехарактерны для Китая.