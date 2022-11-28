Херсон: жизнь под обстрелами российских войск
Херсон: жизнь под обстрелами российских войск
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Долгие месяцы в оккупации жители Херсона провели без света и отопления. Недавно им возобновили подучу газа и электричества, но многие люди вынуждены оставаться в разрушенных домах.
11 ноября город был освобожден ВСУ, а российская армия отступила на восточный берег Днепра. Но Херсон все еще подвергся обстрелам российских войск. 24 ноября спальный район, на который пришлись удары, сильно пострадал, есть погибшие.