Мобилизация в России: что говорят власти и что происходит на самом деле

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Мобилизация в России: что говорят власти и что происходит на самом деле

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

21 сентября Владимир Путин объявил в России "частичную мобилизацию". На деле она оказалась не частичной. Уже в первые часы после объявления президента в регионах повестки стали приходить мужчинам независимо от наличия у них боевого опыта или категории запаса.

Вскоре мобилизованные начали рассказывать об условиях в которых они оказались и об отношении к ним командования. Власти долго игнорировали эти сообщения, но в итоге Путин призвал минобороны исправить "ошибки".

Однако до сих пор мобилизованные и их родственники продолжают показывать и рассказывать о том, что происходит в частях и на фронте. Жены и матери объединяются в общественные организации, чтобы найти своих родных, вернуть их домой или улучшить их условия. Власти продолжают игнорировать эти объединения.

Например, 25 ноября Владимир Путин встретился с матерями мобилизованных российских военных в Украине. Однако среди женщин не оказалось ни одной участницы независимого "Совета жен и матерей", зато были депутатка от "Единой России" и руководительница Подмосковного исполкома ОНФ.