Святогорская лавра стала домом для беженцев
Святогорская лавра стала домом для беженцев
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Святогорская лавра в Донецкой области не была оккупирована как соседний Святогорск, но пострадала во время обстрелов.
От города, с июня по сентябрь находившегося в российской оккупации, почти ничего не осталось, мост через Северский Донец, отделяющий лавру от города – разрушен.
Сейчас в лавре живет несколько сотен человек из окрестных населенных пунктов, оставшихся без крыши над головой.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: