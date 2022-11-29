Святогорская лавра стала домом для беженцев

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Святогорская лавра стала домом для беженцев

13 минут назад

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Святогорская лавра в Донецкой области не была оккупирована как соседний Святогорск, но пострадала во время обстрелов.

От города, с июня по сентябрь находившегося в российской оккупации, почти ничего не осталось, мост через Северский Донец, отделяющий лавру от города – разрушен.

Сейчас в лавре живет несколько сотен человек из окрестных населенных пунктов, оставшихся без крыши над головой.

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