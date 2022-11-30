Урсула фон дер Ляйен назвала потери Украины в войне, но потом цифра исчезла. Что произошло?

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Урсула фон дер Ляйен назвала потери Украины в войне, но потом цифра исчезла. Что произошло?

19 минут назад

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Названные главой Еврокомиссии потери Украины вызвали возмущение в Киеве. Украинские власти говорят, что данные о погибших закрытые, озвучить их могут только наделенные специальными полномочиями лица.

Видео, где Урсула фон дер Ляйен говорит о 100 тысячах погибших украинских военнослужащих, было отредактировано. Позже появилось уточнение от представителей Еврокомиссии, что 100 тысяч – это общее число раненых и погибших. Данные о своих потерях нечасто раскрывает и Россия.

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