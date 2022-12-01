Важные вопросы о ВИЧ: как не заразиться, антиретровирусная терапия, СПИД | Документальный фильм Би-би-си

46 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

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1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. От связанных со СПИДом болезней с начала эпидемии по примерным оценкам умерло более 40 миллионов человек. Даже сейчас, много лет спустя после первых случаев заражения ВИЧ, вокруг этого заболевания ходит множество ложных слухов и эта тема до сих пор стигматизируется в обществе.

На конец 2021 года в России проживало более миллиона ВИЧ-инфицированных с подтвержденным диагнозом. Это 0,8% населения страны. Каждый год от осложнений от ВИЧ в нашей стране умирает порядка 35 тысяч человек.

В этом документальном фильме Би-би-си мировые ученые расскажут о своей работе по поиску лекарства от ВИЧ, а также всемирно известные активисты по борьбе с вирусом Принц Гарри и Элтон Джон поделятся своим опытом помощи людям с ВИЧ.