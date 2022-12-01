Жители Чернобаевки вспоминают жизнь при оккупации
Жители Чернобаевки вспоминают жизнь при оккупации
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Село Чернобаевка пробыло в российской оккупации 8 месяцев. Оно часто мелькало в новостях, а прославилось из-за близости к бывшему международному аэропорту «Херсон», где российская армия хранила технику и боеприпасы. В начале войны ВСУ более 10 раз сообщало об уничтожении российской техники и военных в этом месте.
В селе до войны жили 11 тысяч человек, сейчас осталось около половины жителей.
Оставшиеся рассказывают, как пережили оккупацию и как в селе живется сегодня.
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