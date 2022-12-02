"Праздник" не доехал в Бухарест: грузовик Coca-Cola загорелся по дороге
"Праздник" не доехал в Бухарест: грузовик Coca-Cola загорелся по дороге
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На оживленной улице в Бухаресте загорелся рождественский грузовик Coca-Cola.
Водитель оперативно отцепил прицеп от кабины. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и потушили возгорание. Пострадавших нет.
Представители Coca-Cola сообщили, что приняты все меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.