"Праздник" не доехал в Бухарест: грузовик Coca-Cola загорелся по дороге

"Праздник" не доехал в Бухарест: грузовик Coca-Cola загорелся по дороге

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На оживленной улице в Бухаресте загорелся рождественский грузовик Coca-Cola.

Водитель оперативно отцепил прицеп от кабины. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и потушили возгорание. Пострадавших нет.

Представители Coca-Cola сообщили, что приняты все меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.