Как после одобрения запрета "гей-пропаганды" в России начали уничтожать книги
Как после одобрения запрета "гей-пропаганды" в России начали уничтожать книги
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Закон был одобрен Госдумой и Совфедом в конце ноября, он касается в том числе и книжной отрасли. Книги, подпадающие под определение "гей-пропаганды" должны продаваться запечатанными.
Однако четкого определения этому термину закон не дает. Издатели говорят, что вынуждены тратить время на работу с госорганами, чтобы получить разъяснения о том как работает закон.
Некоторые активисты на собственные деньги покупают не понравившиеся им книги для того, чтобы их потом уничтожить.
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