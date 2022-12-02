Как после одобрения запрета "гей-пропаганды" в России начали уничтожать книги

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Как после одобрения запрета "гей-пропаганды" в России начали уничтожать книги

2 декабря 2022, 17:10 GMT Обновлено 12 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Закон был одобрен Госдумой и Совфедом в конце ноября, он касается в том числе и книжной отрасли. Книги, подпадающие под определение "гей-пропаганды" должны продаваться запечатанными.

Однако четкого определения этому термину закон не дает. Издатели говорят, что вынуждены тратить время на работу с госорганами, чтобы получить разъяснения о том как работает закон.

Некоторые активисты на собственные деньги покупают не понравившиеся им книги для того, чтобы их потом уничтожить.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: