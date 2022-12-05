Зачем жители освобожденного Херсона пытаются попасть на оккупированный левый берег Днепра?
Зачем жители освобожденного Херсона пытаются попасть на оккупированный левый берег Днепра?
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Российская армия вывела войска из Херсона на левый берег Днепра 11 ноября, разрушив мосты, переправы и инфраструктуру города. Многие жители оказались по разные стороны реки со своими близкими и родственниками.
Армия РФ продолжает обстреливать город. Украинские власти просят оставшихся на левом берегу эвакуироваться на правый, украинский и уехать как можно дальше от обстрелов.
Но в Херсоне есть и те, кто хочет попасть на оккупированный берег. Там остались их семьи и близкие, многих они не видели несколько месяцев и даже не могли разговаривать.
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