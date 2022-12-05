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Жизнь в темноте: как жители Львова приспосабливаются к отключениям света

16 минут назад

Но жизнь в городе не останавливается. Магазины и бары открыты, а местные жители приспосабливаются к новым условиям. Владельцы бизнесов используют генераторы, портативные блоки питания, свечи. Без электричества расчет с клиентами они ведут наличными или переводом с карты на карту, а чеки выписывают от руки.