Пожар около аэропорта в Курске после атаки беспилотника. Видео
Пожар около аэропорта в Курске после атаки беспилотника. Видео
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В Курске недалеко от аэропорта утром 6 декабря загорелось нефтехранилище. Местные власти сообщили, что это стало результатом атаки украинского беспилотника.
Это уже третий случай за два дня, когда беспилотники атакуют объекты в России.
Накануне сразу два военных аэродрома, находящихся в глубине российской территории, подверглись атакам - под Рязанью и в Энгельсе.
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