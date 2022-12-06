В Монголии чиновники продавали уголь "налево": люди протестуют
В Монголии чиновники продавали уголь "налево": люди протестуют
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В Монголии разразился скандал после того, как чиновников обвинили в мошенничестве с поставками угля Китаю, а это крупнейший источник дохода монгольского бюджета.
Люди вышли на протест, несмотря на сильные морозы. Протестующие пытались штурмом взять Дворец правительства Монголии. После столкновений с полицией власти приняли решение разогнать демонстрантов, но люди разошлись сами.
Reuters сообщает, что 6 декабря прошло экстренное заседание исполнительного комитета правящей партии страны.