Три истории россиян, которые уехали от мобилизации в Казахстан

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Три истории россиян, которые уехали от мобилизации в Казахстан

20 минут назад

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В синей сумке у молодого врача-педиатра из Ростова-на-Дону лежат в основном книги - пособия по педиатрии, лечебному делу, эндокринологии. С этой сумкой 27 сентября Магомед Гайсаев перешел границу с Казахстаном. На КПП он стоял с толпой россиян так же бегущих от мобилизации. Только оказавшись в другой стране он до конца осознал, что произошло.

В эти же даты в Казахстан приехал экс-сотрудник ФСБ из Тывы Дыгыл Монгуш. Сам он не очень хотел уезжать, но жена настояла: “Мне ты мертвый не нужен. И детям ты мертвый не нужен”.

Бегущие от мобилизации кооперировались в чатах, модератором одного из них был местный предприниматель, уроженец Бурятии Александр Хаптареев. Первые дни после объявления к нему поступало по несколько запросов в день - найти жилье, помочь с регистрацией.

Русская служба Би-би-си провела с Дыгылом, Магомедом и Александром несколько дней, чтобы рассказать, как граждане России обживаются в Казахстане.