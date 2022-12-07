"Совесть - она того стоит". Журналист Сафронов о приговоре к 22 годам колонии

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"Совесть - она того стоит". Журналист Сафронов о приговоре к 22 годам колонии

18 минут назад

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Апелляционный суд в Москве оставил без изменений приговор бывшему журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову: 22 года колонии строгого режима.

Сафронова обвиняли в госизмене, он не признал вину.

На суде он повторил, что никого не оговорил и не предал, никого не обвиняет и всех простил.

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