Смена власти меньше чем за сутки: в Перу опять новый президент, на этот раз женщина
Смена власти меньше чем за сутки: в Перу опять новый президент, на этот раз женщина
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В Перу меньше чем за 24 часа сменился президент. Педро Кастильо, чьи сторонники вышли на улицы и устроили столкновения с полицией, был задержан.
Присягу принесла бывшая вице-президент Дина Болуарте. Она стала первой женщиной-президентом Перу.
К смене власти привел конфликт между Кастильо и парламентом, который контролируют его оппоненты - правые.
Бывший президент бежал из дворца и пытался укрыться в посольстве Мексики, но был арестован.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: