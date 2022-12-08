Смена власти меньше чем за сутки: в Перу опять новый президент, на этот раз женщина

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Смена власти меньше чем за сутки: в Перу опять новый президент, на этот раз женщина

22 минуты назад

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В Перу меньше чем за 24 часа сменился президент. Педро Кастильо, чьи сторонники вышли на улицы и устроили столкновения с полицией, был задержан.

Присягу принесла бывшая вице-президент Дина Болуарте. Она стала первой женщиной-президентом Перу.

К смене власти привел конфликт между Кастильо и парламентом, который контролируют его оппоненты - правые.

Бывший президент бежал из дворца и пытался укрыться в посольстве Мексики, но был арестован.

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