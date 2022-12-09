"Чем я маскулиннее, тем сильнее". Билли Айлиш об идентичности и синдроме самозванца
"Чем я маскулиннее, тем сильнее". Билли Айлиш об идентичности и синдроме самозванца
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В свои 20 лет Билли Айлиш уже несколько раз возглавляла американский хит-парад Billboard и стала первой исполнительницей, родившейся в XXI веке, сумевшей этого добиться.
У нее более 200 млн. подписчиков в соцсетях. Она, без преувеличения, феномен. В рамках проекта 100 женщин Билли пообщалась с Би-би-си в последний вечер ее мирового турне. Разговор коснулся ее исключительной славы, приступов синдрома самозванца и вопросов идентичности.