"Он никогда не хотел уехать". Илью Яшина приговорили к 8,5 годам за стрим о Буче
"Он никогда не хотел уехать". Илью Яшина приговорили к 8,5 годам за стрим о Буче
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Политика Илью Яшина (признан минюстом РФ иноагентом) приговорили к восьми с половинам годам колонии общего режима за стрим, во время которого он рассказал об убийствах мирных жителей в Буче.
По версии обвинения, политик распространял "заведомо ложную информацию" по "мотивам политической ненависти", хотя "знал", что Россия принимает меры "по поддержанию мира и безопасности".
Накануне Би-би-си поговорила с матерью политика Татьяной Яшиной.