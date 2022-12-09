"Он никогда не хотел уехать". Илью Яшина приговорили к 8,5 годам за стрим о Буче

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"Он никогда не хотел уехать". Илью Яшина приговорили к 8,5 годам за стрим о Буче

44 минуты назад

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Политика Илью Яшина (признан минюстом РФ иноагентом) приговорили к восьми с половинам годам колонии общего режима за стрим, во время которого он рассказал об убийствах мирных жителей в Буче.

По версии обвинения, политик распространял "заведомо ложную информацию" по "мотивам политической ненависти", хотя "знал", что Россия принимает меры "по поддержанию мира и безопасности".