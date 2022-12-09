Грайнер на Бута. Как происходил обмен

Грайнер на Бута. Как происходил обмен

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Баскетболистка Бриттни Грайнер прибыла в Техас, а предприниматель Виктор Бут – в Москву. Таков результат обмена заключенными между США и Россией.Двукратную олимпийскую чемпионку обменяли на россиянина, которого называют одним из самых известных в мире торговцев оружием, в Абу-Даби при посредничестве президента ОАЭ и наследного принца Саудовской Аравии.

Грайнер была приговорена к 9 годам колонии за то, что таможенники Шереметьево нашли у нее в багаже вейп с маслом марихуаны.

Бут же отбывал двадцатипятилетний срок в США за заговор с целью убийства американцев и официальных лиц США, торговлю оружием и пособничество террористической организации.

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