Грайнер на Бута. Как происходил обмен
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Баскетболистка Бриттни Грайнер прибыла в Техас, а предприниматель Виктор Бут – в Москву. Таков результат обмена заключенными между США и Россией.Двукратную олимпийскую чемпионку обменяли на россиянина, которого называют одним из самых известных в мире торговцев оружием, в Абу-Даби при посредничестве президента ОАЭ и наследного принца Саудовской Аравии.
Грайнер была приговорена к 9 годам колонии за то, что таможенники Шереметьево нашли у нее в багаже вейп с маслом марихуаны.
Бут же отбывал двадцатипятилетний срок в США за заговор с целью убийства американцев и официальных лиц США, торговлю оружием и пособничество террористической организации.
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