Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Это поймет только тот, кто пережил такое". Обстрелы Донецка

20 минут назад

В понедельник пожарные Донецка смогли потушить горевший с воскресенья городской рынок. Оккупационные власти Донецка утверждают, что с начала декабря участились обстрелы города со стороны ВСУ, погибли не менее 6 жителей. Власти же Украины говорят, что обстрелы ведутся по военным целям и не направлены на причинение вреда гражданскому населению.С начала декабря от обстрелов пострадали рынок "Маяк", Донецкий университет экономики и торговли, торговый центр, спортивный комплекс молодежный центр, Спасо-Преображенский кафедральный собор и жилые дома. Журналисты Reuters поговорили с жителями Донецка.