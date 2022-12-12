"Это поймет только тот, кто пережил такое". Обстрелы Донецка
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В понедельник пожарные Донецка смогли потушить горевший с воскресенья городской рынок. Оккупационные власти Донецка утверждают, что с начала декабря участились обстрелы города со стороны ВСУ, погибли не менее 6 жителей. Власти же Украины говорят, что обстрелы ведутся по военным целям и не направлены на причинение вреда гражданскому населению.С начала декабря от обстрелов пострадали рынок "Маяк", Донецкий университет экономики и торговли, торговый центр, спортивный комплекс молодежный центр, Спасо-Преображенский кафедральный собор и жилые дома. Журналисты Reuters поговорили с жителями Донецка.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: