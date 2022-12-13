Как война меняет благотворительность в России?
Как война меняет благотворительность в России?
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После 24 февраля пожертвований в российские благотворительные организации поступает все меньше. А людей, которые нуждаются в их помощи, становится больше - к ним прибавились украинские беженцы, семьи мобилизованных и люди, вынужденные эмигрировать.
Би-би-си поговорила с представителями шести российских благотворительных организаций о том, как война меняет их работу.
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