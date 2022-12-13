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Как война меняет благотворительность в России?

6 минут назад

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После 24 февраля пожертвований в российские благотворительные организации поступает все меньше. А людей, которые нуждаются в их помощи, становится больше - к ним прибавились украинские беженцы, семьи мобилизованных и люди, вынужденные эмигрировать.