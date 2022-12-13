В Замбию вернули тело завербованного "ЧВК Вагнера" осужденного студента, погибшего на войне в Украине

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В Замбию вернули тело завербованного "ЧВК Вагнера" осужденного студента, погибшего на войне в Украине

43 минуты назад

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23-летний Лемехани Ньиренда был студентом МИФИ, но в 2020 году попал в колонию за хранение наркотиков. Там летом 2022 года его завербовал в наемники лично основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. После вмешательства МИД Замбии, тело воевавшего на стороне России и погибшего в Украине гражданина страны было доставлено в столицу - город Лусака.

Со слов Пригожина, которые на странице во "ВКонтакте" приводит пресс-служба компании "Конкорд", пойти на войну студента сподвигло чувство благодарности, которое Ньиренда испытывал к России за действия "ЧВК Вагнера" в Африке.

МИД России официальных объяснений обстоятельств гибели студента не давал, а по словам главы МИД Замбии, министр Лавров сообщил ему, что Ньиренда пошел на фронт в обмен на амнистию.

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