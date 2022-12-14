Hardtalk: два интервью с лауреатам Нобелевской премии мира

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Hardtalk: два интервью с лауреатам Нобелевской премии мира

17 минут назад

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В этом году Нобелевскую премию мира разредили две правозащитные организации, одна из Москвы - "Мемориал" (*признан властями России иностранным агентом и ликвидирован), другая из Киева - Центр гражданских свобод, и Алесь Беляцкий - основатель белорусской правозащитной организации "Весна".