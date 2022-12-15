Что такое военные преступления?
Что такое военные преступления?
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Возможен ли Международный трибунал над теми, кто развязал войну в Украине?
Нарушения международного гуманитарного права, призванного ограничивать методы и средства ведения войны, называются военными преступлениями. Возможен ли процесс в Международном уголовном суде над российским верховным главнокомандующим, высокопоставленными чиновниками и генералами?
Объясняет корреспондент Би-би-си Ольга Ившина.