Что такое военные преступления?

Что такое военные преступления?

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Возможен ли Международный трибунал над теми, кто развязал войну в Украине?

Нарушения международного гуманитарного права, призванного ограничивать методы и средства ведения войны, называются военными преступлениями. Возможен ли процесс в Международном уголовном суде над российским верховным главнокомандующим, высокопоставленными чиновниками и генералами?

Объясняет корреспондент Би-би-си Ольга Ившина.