Атака дронов-камикадзе на Киев и область: видео разрушений
Атака дронов-камикадзе на Киев и область: видео разрушений
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Утром 14 декабря Киев и Киевскую область вновь атаковали беспилотники-камикадзе. Обломки дронов попали в административные здания и жилые постройки.
Российская сторона не комментировала сообщения об ударах.
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