Пенсионер в Калужской области рисует антивоенные плакаты на стенах домов. Зачем и что говорят местные жители?

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Пенсионер в Калужской области рисует антивоенные плакаты на стенах домов. Зачем и что говорят местные жители?

28 минут назад

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Уличный художник Владимир Овчинников из Калужской области, чьи фрески украшают фасады Боровска с 1990-х, расписывает стены города остросоциальными и антивоенными рисунками, несмотря на недовольство местных властей. Его работы чаще всего закрашивают. Ранее Овчинников рисовал работы на тему сталинских репрессий.

В апреле 2022 за изображение украинской девочки с падающими на нее бомбами Боровский районный суд признал Овчинникова виновным в дискриминации российской армии и оштрафовал на 35 тысяч рублей.

Для него это был не первый штраф. Но ни взыскания, ни оскорбления со стороны ряда горожан, не остановили художника в том, что он называет выражением своей гражданской позиции.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: