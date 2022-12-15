Беспорядки после матча Марокко-Франция
Беспорядки после матча Марокко-Франция
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Франция обыграла Марокко и вышла в финал, а сборная Марокко стала первой командой из Африки, дошедшей до полуфинала чемпионата мира.
Французские болельщики праздновали победу своей команды, в то время как марокканские не скрывали свое разочарование. В некоторых городах Франции и Бельгии прошли столкновения фанатов с полицией.
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