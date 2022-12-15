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Bласти Грузии опубликовали видео из клиники, где проходит лечение Саакашвили

13 минут назад

Однако адвокаты Саакашвили и правозащитники утверждают, что с момента заключения под стражу в 2021 году состояние здоровья бывшего президента Грузии заметно ухудшилось. В тбилисском городском суде проходят слушанья, на которых команда Саакашвили пытается добиться освобождения или отсрочки исполнения приговора, чтобы их клиент мог пройти курс лечения за границей.