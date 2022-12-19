"Путину это совсем не нравится". Как устроить международный трибунал над президентом России?

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"Путину это совсем не нравится". Как устроить международный трибунал над президентом России?

29 минут назад

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Украина добивается создания международного трибунала, чтобы осудить российское руководство за ведение агрессивной войны. Преступление агрессии, или, как его еще называют, преступление против мира, - самое серьезное из преступлений в международном уголовном праве, наряду с геноцидом, военными преступлениями и преступлением против человечности.