Пандемия. Первый год наедине с неизвестностью | Документальный фильм Би-би-си

40 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Подпись к фото, Пандемия коронавируса стала общей проблемой для людей со всего мира.

Российские власти блокируют доступ к контенту Русской службы Би-би-си. Если вы зашли на сайт при помощи VPN и испытываете трудности с просмотром наших документальных фильмов, зайдите на наш канал в YouTube. Пожалуйста, помните, что в связи с лицензионными ограничениями фильмы доступны для просмотра в следующих странах: Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эстония.

Премьера на Русской Службе Би-би-си. Новый фильм знаменитого британского документалиста Джеймса Блюмеля о том, как мир справлялся в первый год пандемии Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 прошло три года, и мы уже научились жить с этим вирусом. Многие перестали носить маски и сделали все предписанные прививки, мы больше не обновляем каждый день данные о новых заболевших и умерших от коронавируса. Но весь 2020 год мы провели в тревоге за себя и своих близких, в поисках ответа, как нам защититься от нового неизвестного вируса. Многие не смогли этого сделать. По последним данным Covid-19 унес жизни более 15 миллионов человек по всему миру.

Мы предлагаем вам вспомнить, как весь мир учится жить с этим вирусом и как много было поставлено на кон, чтобы взять пандемию под контроль.