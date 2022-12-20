Три месяца волнений в Иране: тайные дневники женщин, участвующих в протестах

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Три месяца волнений в Иране: тайные дневники женщин, участвующих в протестах

10 минут назад

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Три месяца в Иране продолжаются протесты, вызванные гибелью Махсы Амини, арестованной полицией нравов за неправильное ношение платка.

Чтобы рассказать о жизни протестующих женщин в Иране, где силовики стреляют по демонстрантам и устраивают показательные казни, корреспондент Би-би-си Саба Заварей связалась с участницами протестов и начала с ними тайную переписку.