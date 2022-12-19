Путин в гостях у Лукашенко. Как проходит первый за годы визит в Минск
Путин в гостях у Лукашенко. Как проходит первый за годы визит в Минск
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Президент России Владимир Путин в понедельник 19 декабря прилетел в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Впервые за 3 года они встретились на белорусской территории. При этом Лукашенко за 2022 год побывал в России семь раз.
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