Путин в гостях у Лукашенко. Как проходит первый за годы визит в Минск

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Путин в гостях у Лукашенко. Как проходит первый за годы визит в Минск

45 минут назад

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Президент России Владимир Путин в понедельник 19 декабря прилетел в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Впервые за 3 года они встретились на белорусской территории. При этом Лукашенко за 2022 год побывал в России семь раз.

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