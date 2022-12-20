300 дней войны: карта российского вторжения и контрнаступления Украины
300 дней войны: карта российского вторжения и контрнаступления Украины
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Война в Украине идет уже 300 дней. За это время погибли десятки тысяч людей, десятки городов стоят в руинах.
Би-би-си подготовила анимированную карту, на которой хорошо видно, как протекало российское вторжение, Украина наносила ответные удары, а расстановка сил менялась в разных регионах.