“Жду, чтоб хотя бы кусочек нашли“. Как опознают жертв войны в Украине

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“Жду, чтоб хотя бы кусочек нашли“. Как опознают жертв войны в Украине

17 минут назад

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Сотни тел погибших в Харьковской области Украины все еще не опознаны - эксперты перегружены работой, а взять образцы ДНК с сильно обгоревших тел чрезвычайно сложно.

Многие из эксгумированных тел были найдены в братских могилах. Погибших хоронили без гроба или мешка, что затрудняет идентификацию. Другие жертвы войны так сильно обгорели в результате обстрелов и ракетных ударов, что взять образцы генетического материала с их тел чрезвычайно сложно.

Полиция собирает ДНК людей, родственники которых пропали без вести, в надежде найти совпадения. Но судмедэксперты признают, что опознать удастся не всех погибших.