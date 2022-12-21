Зеленский в США: встреча с Байденом и реакция России
Зеленский в США: встреча с Байденом и реакция России
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. Это первая зарубежная поездка Зеленского после февральского вторжения России в Украину.
Реакция российских властей не заставила себя ждать.
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