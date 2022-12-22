Война в Украине. Зачем Киеву "Пэтриот"?
Война в Украине. Зачем Киеву "Пэтриот"?
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По итогам визита Владимира Зеленского в США, системы ПВО "Пэтриот" будут предоставлены Украине. Последние месяцы Киев просил западных союзников именно об этом оружии.
Зачем Украине именно эти системы? Что они из себя представляют? Ответы в видео Русской службы Би-би-си.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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