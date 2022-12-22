Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Война в Украине. Зачем Киеву "Пэтриот"?

30 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ” Контекст ”: она поможет вам разобраться в событиях.

По итогам визита Владимира Зеленского в США, системы ПВО "Пэтриот" будут предоставлены Украине. Последние месяцы Киев просил западных союзников именно об этом оружии.

Зачем Украине именно эти системы? Что они из себя представляют? Ответы в видео Русской службы Би-би-си.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: