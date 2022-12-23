Протесты в Иране: почему раненые боятся обращаться к врачу?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Протесты в Иране: почему раненые боятся обращаться к врачу?

31 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Протесты в Иране не утихают с середины сентября. По последним подсчетам Reuters, при их подавлении погибли более 500 человек, ранены более тысячи. Иранские власти распорядились арестовывать обратившихся за медицинской помощью раненных участников протестного движения прямо в больницах.

Люди со множественными огнестрельными ранениями, в основном дробью, опасаясь за свою свободу теперь вынуждены искать помощь среди волонтеров, часто не имеющих медицинского образования и даже бежать для лечения за рубеж.

Истории нескольких таких пострадавших - в видео Би-би-си.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: