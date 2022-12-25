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"Свет, превозмогающий тьму, воссияет". Карл III обратился к британцам с первой королевской рождественской речью

44 минуты назад

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Свою первую рождественскую речь Карл III начал с того, что отдал дань памяти покойной королеве Елизаветы II, а также упомянул самоотверженную работу экстренных служб, благотворительных организаций и всех тех, кто помогает ближним в "нынешнее время забот и трудностей".