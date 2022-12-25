"Свет, превозмогающий тьму, воссияет". Карл III обратился к британцам с первой королевской рождественской речью
"Свет, превозмогающий тьму, воссияет". Карл III обратился к британцам с первой королевской рождественской речью
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Свою первую рождественскую речь Карл III начал с того, что отдал дань памяти покойной королеве Елизаветы II, а также упомянул самоотверженную работу экстренных служб, благотворительных организаций и всех тех, кто помогает ближним в "нынешнее время забот и трудностей".
Король выразил надежду, что свет, превозмогающий тьму, воссияет, и поздравил каждого с "Рождеством мира, счастья и вечного света".