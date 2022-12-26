Нагорный Карабах. Война без конца | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Война в Нагорном Карабахе закончилась два года назад, но здесь по-прежнему звучат взрывы, идут перестрелки. Мирный договор, который бы положил конец этому конфликту, до сих пор не подписан.

Что происходит и главное - возможен ли мир? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспонденты Русской службы Би-би-си отправились в приграничные районы. Григор Атанесян работал в Армении, а Ольга Ившина была на азербайджанской стороне.

Съемки интервью с Арпи Бекарян проходили в Mirzoyan Library в Ереване.

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