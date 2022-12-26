«Джеймс Уэбб»: во всех смыслах «золотой» телескоп | Документальный фильм Би-би-си

43 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Подпись к фото, В 2022 году телескоп «Джеймс Уэбб» уже прислал нам несколько снимков отдаленных уголков нашей Вселенной, от которых захватывает дух.

Российские власти блокируют доступ к контенту Русской службы Би-би-си. Если вы зашли на сайт при помощи VPN и испытываете трудности с просмотром наших документальных фильмов, зайдите на наш канал в YouTube. Пожалуйста, помните, что в связи с лицензионными ограничениями фильмы доступны для просмотра в следующих странах: Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В 2022 году телескоп «Джеймс Уэбб» уже прислал нам несколько снимков отдаленных уголков нашей Вселенной, от которых захватывает дух.

Это одна из самых успешных миссий NASA, на реализацию которой потребовалось более 25 лет и несколько новейших разработок. Потрясающей красоты конструкция, выполненная из восемнадцати зеркал в форме сот, покрытых тончайшим слоем золота, призвана показать нам момент зарождения Вселенной. Этот документальный фильм посвящен годам работы над самым амбициозным, сложным и дорогим проектом в истории изучения космоса.