Новая серия ударов России по Украине: в Киеве обломки ракет попали в жилые дома

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Новая серия ударов России по Украине: в Киеве обломки ракет попали в жилые дома

53 минуты назад

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Утром 29 декабря Россия снова нанесла массированные удары одновременно по нескольким регионам Украины, в том числе Киеву. Всего, по данным украинских военных, было выпущено 69 ракет, 54 из них - сбили.

В столице обломки ракет попали в жилые дома.