Новая серия ударов России по Украине: в Киеве обломки ракет попали в жилые дома
Новая серия ударов России по Украине: в Киеве обломки ракет попали в жилые дома
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Утром 29 декабря Россия снова нанесла массированные удары одновременно по нескольким регионам Украины, в том числе Киеву. Всего, по данным украинских военных, было выпущено 69 ракет, 54 из них - сбили.
В столице обломки ракет попали в жилые дома.
Один из них - дом 79-летнего пенсионера Леонида Падкурина, где он был вместе с сыном. Оба мужчины выжили. Пенсионер рассказал журналистами Reuters, как пережил случившееся и как спасался.