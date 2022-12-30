Шаманы предрекли конец войны между Россией и Украиной. А сбывались ли их предсказания?
Шаманы предрекли конец войны между Россией и Украиной. А сбывались ли их предсказания?
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Перуанские шаманы предсказали заключение мирного договора между Украиной и Россией к августу 2023 года. Специальный ритуал прошел на священной горе в Лиме 28 декабря.
Впрочем, одно из их предсказаний на Новый год "сбылось" заранее - через 2 дня после ритуала умер великий футболист Пеле.
Мы сравнили предсказания шаманов на 2023 с тем, что они обещали миру в 2022.