Шаманы предрекли конец войны между Россией и Украиной. А сбывались ли их предсказания?

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Шаманы предрекли конец войны между Россией и Украиной. А сбывались ли их предсказания?

43 минуты назад

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Перуанские шаманы предсказали заключение мирного договора между Украиной и Россией к августу 2023 года. Специальный ритуал прошел на священной горе в Лиме 28 декабря.

Впрочем, одно из их предсказаний на Новый год "сбылось" заранее - через 2 дня после ритуала умер великий футболист Пеле.