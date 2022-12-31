Обстрелы Украины перед Новым годом. Видео

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Обстрелы Украины перед Новым годом. Видео

14 минут назад

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31 декабря Россия нанесла очередную серию ударов по Украине. Десятки человек ранены, погиб по меньшей мере один человек.

Сообщения о воздушной тревоге по всем украинским областям пришли примерно за час до того, как в России на Дальнем Востоке показали новогоднее обращение президента Путина.

Он выступал не на фоне Кремля, а среди людей в военной форме.

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